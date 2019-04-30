JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57
JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57
То есть предыдущие транши можно считать взяткой Порошенко. Так вот, нет у нас его денег!
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