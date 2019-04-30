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JP Morgan спрогнозував, чи
отримає Україна новий транш...

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...

Пропонуємо до обговорення:
JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.

Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

То есть предыдущие транши можно считать взяткой Порошенко. Так вот, нет у нас его денег!
astatempo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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