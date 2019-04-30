JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57
JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57
То есть предыдущие транши можно считать взяткой Порошенко. Так вот, нет у нас его денег!
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:32
ну что-ж.видно с этим придется смириться.вот только меня терзают смутные сомнения.для получения прошлого транша было принято решение поднять тарифы на газ с мая(как одно из требований мвф).это решение было услышано мвф и деньги выделены.но когда стало понятно,что на второй срок барыга не пройдет,проявляется "забота о людях" и тарифы,оказывается можно снизить.ясно,что мвф это не понравиться,и реакция довольно предсказуема. так что "патриотам" остается только подождать тяжелых времен и сказать: "ну это ж ваш выбор,вы предпочли солидному "главнокомандующему" клоуна."занавес.и вот барыга опять кандидат в президенты.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:43
Re: JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш..
Покажите хоть одну страну которую кредитование и реформы от МВФ привели к процветанию и развитию экономики?
Прикройте лавочку с отмыванием денег через "офшорки - Зеленый тариф" и вот уже страна перестанет терять больше денег чем получит в КРЕДИТ от МВФ. От кредита есть польза если он идет на что то..что приносит прибыль... какая прибыль стране от кредитов МВФ кроме как распила их петруччио и Ко а нам потом долги платить?
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