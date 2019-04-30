RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
JP Morgan спрогнозував, чи
отримає Україна новий транш...

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...

Пропонуємо до обговорення:
JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.

Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88700
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

То есть предыдущие транши можно считать взяткой Порошенко. Так вот, нет у нас его денег!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:32

ну что-ж.видно с этим придется смириться.вот только меня терзают смутные сомнения.для получения прошлого транша было принято решение поднять тарифы на газ с мая(как одно из требований мвф).это решение было услышано мвф и деньги выделены.но когда стало понятно,что на второй срок барыга не пройдет,проявляется "забота о людях" и тарифы,оказывается можно снизить.ясно,что мвф это не понравиться,и реакция довольно предсказуема. так что "патриотам" остается только подождать тяжелых времен и сказать: "ну это ж ваш выбор,вы предпочли солидному "главнокомандующему" клоуна."занавес.и вот барыга опять кандидат в президенты.
Tabak
 
Повідомлень: 182
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:43

Re: JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш..

  Tabak написав:ясно,что мвф это не понравиться,и реакция довольно предсказуема
Покажите хоть одну страну которую кредитование и реформы от МВФ привели к процветанию и развитию экономики?
Прикройте лавочку с отмыванием денег через "офшорки - Зеленый тариф" и вот уже страна перестанет терять больше денег чем получит в КРЕДИТ от МВФ. От кредита есть польза если он идет на что то..что приносит прибыль... какая прибыль стране от кредитов МВФ кроме как распила их петруччио и Ко а нам потом долги платить?
Джон
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за...
R2 » Суб 04 тра, 2019 12:48
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 12:48
max_us_ua
Набув чинності новий закон про ЖКГ
R2 » Чет 02 тра, 2019 11:45
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 11:45
сова
За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на...
R2 » Вів 30 кві, 2019 17:54
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 09:46
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.