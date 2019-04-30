JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57
JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:43
Re: JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш..
Покажите хоть одну страну которую кредитование и реформы от МВФ привели к процветанию и развитию экономики?
Прикройте лавочку с отмыванием денег через "офшорки - Зеленый тариф" и вот уже страна перестанет терять больше денег чем получит в КРЕДИТ от МВФ. От кредита есть польза если он идет на что то..что приносит прибыль... какая прибыль стране от кредитов МВФ кроме как распила их петруччио и Ко а нам потом долги платить?
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:44
А где вы у меня увидили,что кредит от мвф это хорошо?но это намного лучше,чем гособлигации под бешеные проценты.я писал,что нас без денег мвф оставила нынешняя власть,причем прикрыв это заботой о людях.разве не ясно,что снижение тарифов на газ,вызовет такую реакцию?но снизили когда стало ясно,что их время прошло.
Додано: Сер 08 тра, 2019 00:27
Далеко ходити не треба - Польща. Почитайте про план Бальцеровича, або "шокову терапію". Але тут є одне "але": кредитування МВФ проходило паралельно із реальними (а не показовими) реформами в країні. Результат ми бачимо на власні очі - менш ніж за 30 років Польща спромоглася побудувати стабільну міцну економіку і стати членом Євросоюзу. А на початку свого шляху після розвалу "совка" вона була бідніша за Україну. Так що робіть висновки.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:28
Там того кредита кот наплакал, но он таки нужен.
А относительно цены на газ, все решаемо.
Не может газ в Украине стоить дороже чем в Европе.
Не знаю, что там с налогообложением, но на крайняк его можно отменить для потребителей "Украинских надр" и снизить комунальную нагрузку для каждой семьи.
Главное, уменьшить количество голов народных дармоедов с 450ти, хотя бы до 225ти и закрыть за # всяких свинарчуков, тогда и инвестиции пойдут.
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