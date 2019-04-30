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JP Morgan спрогнозував, чи
отримає Україна новий транш...

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш...

Пропонуємо до обговорення:
JP Morgan — один з чотирьох найбільших банків США, який спеціалізується на інвестиціях.

Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш МВФ до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:43

Re: JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш..

  Tabak написав:ясно,что мвф это не понравиться,и реакция довольно предсказуема
Покажите хоть одну страну которую кредитование и реформы от МВФ привели к процветанию и развитию экономики?
Прикройте лавочку с отмыванием денег через "офшорки - Зеленый тариф" и вот уже страна перестанет терять больше денег чем получит в КРЕДИТ от МВФ. От кредита есть польза если он идет на что то..что приносит прибыль... какая прибыль стране от кредитов МВФ кроме как распила их петруччио и Ко а нам потом долги платить?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:44

А где вы у меня увидили,что кредит от мвф это хорошо?но это намного лучше,чем гособлигации под бешеные проценты.я писал,что нас без денег мвф оставила нынешняя власть,причем прикрыв это заботой о людях.разве не ясно,что снижение тарифов на газ,вызовет такую реакцию?но снизили когда стало ясно,что их время прошло.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 00:27

  Джон написав:Покажите хоть одну страну которую кредитование и реформы от МВФ привели к процветанию и развитию экономики?

Далеко ходити не треба - Польща. Почитайте про план Бальцеровича, або "шокову терапію". Але тут є одне "але": кредитування МВФ проходило паралельно із реальними (а не показовими) реформами в країні. Результат ми бачимо на власні очі - менш ніж за 30 років Польща спромоглася побудувати стабільну міцну економіку і стати членом Євросоюзу. А на початку свого шляху після розвалу "совка" вона була бідніша за Україну. Так що робіть висновки.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:28

Там того кредита кот наплакал, но он таки нужен.
А относительно цены на газ, все решаемо.
Не может газ в Украине стоить дороже чем в Европе.
Не знаю, что там с налогообложением, но на крайняк его можно отменить для потребителей "Украинских надр" и снизить комунальную нагрузку для каждой семьи.

Главное, уменьшить количество голов народных дармоедов с 450ти, хотя бы до 225ти и закрыть за # всяких свинарчуков, тогда и инвестиции пойдут.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:04

NetSerpent

Один вопрос, уважаемый!!!!! Сколько влили в Польшу денег? ..... Польша за 10 лет членства в Европейском Союзе получила 101,3 млрд евро!!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:09

сова

проблема только в том, что польша стала членом ес в 2004 году
а экономику свою построила в т.ч. и с помощью кредитов мвф - в 90е
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24

  kirsh написав:сова

проблема только в том, что польша стала членом ес в 2004 году
а экономику свою построила в т.ч. и с помощью кредитов мвф - в 90е

выделил ключевое слово. Какие заводы у нас построились за деньги МВФ? сейчас нам насыпают ровно столько - сколько идет на погашение долгов, остальное - пошло в зол-вал резервы (просто лежит, а проценты то по кредиту капают) и тратить их на постройку чего-то там - Украина не имеет права. Теперь расскажите - как в таких условиях построить экономику на кредиты МВФ?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20

Польше МВФ списал надцать млрд долгов.
Если бы они их вернули еще и с процентами то и жили бы как мы в гукраине
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:28

Re: JP Morgan спрогнозував, чи отримає Україна новий транш..

  Rainbow написав:Не знаю, что там с налогообложением, но на крайняк его можно отменить для потребителей "Украинских надр" и снизить комунальную нагрузку для каждой семьи.

Какое снижение нагрузки? Вы что не понимаете, что если цену на газ для "пересичных" сделают ниже рыночной, то никто его гражданам не будет продавать, так как можно будет продать газ зарубеж - по рыночной цене, тоесть дороже.
Цена должна быть рыночной, и никакого популизма. Не можете платить "рыночную стоимость" - субсидия.
Только отмена НДС позволит снизить цену для населения, но это 5.10 и уже совсем другая история...
DoooM
 
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