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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:26

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Пропонуємо до обговорення:
Чия кредитка краща?
Finance.ua підготував рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Вони - одночасно і надійний гаманець, і безпечний засіб платежу. Вони - безкоштовний, завжди доступний "кишеньковий" банківський кредит. І, нарешті, вони ще й інструмент заробітку, оскільки дозволяють повернути частину витрачених грошей. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща?

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:34

Прикольно. Только из рейтинга узнал, что у пиреуса что-то с кешбеком есть (хотя банка в городе нет). Не понял только - что там конкретно? Какие условия кешбека?
И у КредитДнепра что-то было вроде с кешбеком?
По рейтингу - всё индивидуально. Разные траты у людей, разные приоритеты, разное присутствие банков и партнёров по регионам
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