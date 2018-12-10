Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Чия кредитка краща?
Finance.ua підготував рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Вони - одночасно і надійний гаманець, і безпечний засіб платежу. Вони - безкоштовний, завжди доступний "кишеньковий" банківський кредит. І, нарешті, вони ще й інструмент заробітку, оскільки дозволяють повернути частину витрачених грошей. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща?
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