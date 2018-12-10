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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:26

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Пропонуємо до обговорення:
Чия кредитка краща?
Finance.ua підготував рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Вони - одночасно і надійний гаманець, і безпечний засіб платежу. Вони - безкоштовний, завжди доступний "кишеньковий" банківський кредит. І, нарешті, вони ще й інструмент заробітку, оскільки дозволяють повернути частину витрачених грошей. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща?

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:34

Прикольно. Только из рейтинга узнал, что у пиреуса что-то с кешбеком есть (хотя банка в городе нет). Не понял только - что там конкретно? Какие условия кешбека?
И у КредитДнепра что-то было вроде с кешбеком?
По рейтингу - всё индивидуально. Разные траты у людей, разные приоритеты, разное присутствие банков и партнёров по регионам
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:27

Прикольно как карта у которой реальный грейс 30дн, есть абонка 60грн/мес, хитросделаный кэшбек фантиками грязными,..
стоит выше Б5 :shock:
..Б5, у которой настоящий грейс 55дн, который еще и округряется в верхнюю строну (вот в этом мес до 27 мая он будет, т.е. = 57дн), ликвидный КБ чистыми грошима на самые ходовые категории товара - питание для себя и своего коня.
Хто там шо чем мерял, шо за казуистика? :lol:
Кстати, рекомендую рассматривать сладкую парочку Б5+Пудра, они могут быть допками др. для друга и нашару, т.е. тем самым легко расширяются категории КБ. Правда для Пудры нуна иметь подругу, ласковую и нежную.
Место Максимки ну дето над Трэвелом!

2. У Конкорда уже месяца 3..4 как грейс 62дня, бесплатный выпуск и обслуживание. Кредлимит правда туговато наливают. Но учитывая повсеместное ограниечение на КБ до 500грн грязными, то и его 10..15К вполне достаточно под его короткосрочные аХции

3. А Монобанк че вааще с конкурса не сняли? Какой у него кэшбек? За свои шоли? Полный отстой этот загонщик верблюдофф :mrgreen:

4. Странннно, шо онлайн-Білявка от Идеи плетется дето в конце. Там шикарнейший КБ 5% на все оплаты в инете (кроме коммуналки), причем чото есть типа 0.5% и на офлайн-оплаты. Да, грейс из-за страховки вырождается в 30дн, но и от страховки при достаточной настойчивости можно таки отказаться (не в пример Альфы с её РКО), тогда там рисуется нормальный грейс 62дн. Место Білявки над Трєвелом Альфы
А если ещё чуток задуматься, то Білявка может претендовать на место сразу под Б5+Пудра. Вот если б тока не страховка :idea:


99. Не пойняв. А де т.с. ИТОГОВАЯ ТАЛБИЦА оценок? Ну или калякулятор оценки давайте, я проверю шо вы там понасчитывали. Шо за дела :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 08 тра, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:10

  clientage написав:Прикольно как карта у которой реальный грейс 30дн, есть абонка 60грн/мес, хитросделаный кэшбек фантиками грязными,..
стоит выше Б5 :shock:
..Б5, у которой настоящий грейс 55дн, который еще и округряется в верхнюю строну (вот в этом мес до 27 мая он будет, т.е. = 57дн), ликвидный КБ чистыми грошима на самые ходовые категории товара - питание для себя и своего коня.
Хто там шо чем мерял, шо за казуистика? :lol:


Действительно этож рейтинг карт с кэшбэком.
Тут имхо надо упор в оценке на доходную часть делать, а не расходную.
Т.е. уровень %%-ов за кредит должны иметь минимальный бал в итоговой оценке, а грейс и уровень кэшбэка максимальный.
Тогда мабуть все станет на свои места. )
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