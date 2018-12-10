Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Додано: Сер 08 тра, 2019 10:27

Прикольно как карта у которой реальный грейс 30дн, есть абонка 60грн/мес, хитросделаный кэшбек фантиками грязными,..стоит выше Б5..Б5, у которой настоящий грейс 55дн, который еще и округряется в верхнюю строну (вот в этом мес до 27 мая он будет, т.е. = 57дн), ликвидный КБ чистыми грошима на самые ходовые категории товара - питание для себя и своего коня.Хто там шо чем мерял, шо за казуистика?Кстати, рекомендую рассматривать сладкую парочку Б5+Пудра, они могут быть допками др. для друга и нашару, т.е. тем самым легко расширяются категории КБ. Правда для Пудры нуна иметь подругу, ласковую и нежную.Место Максимки ну дето над Трэвелом!2. У Конкорда уже месяца 3..4 как грейс 62дня, бесплатный выпуск и обслуживание. Кредлимит правда туговато наливают. Но учитывая повсеместное ограниечение на КБ до 500грн грязными, то и его 10..15К вполне достаточно под его короткосрочные аХции3. А Монобанк че вааще с конкурса не сняли? Какой у него кэшбек? За свои шоли? Полный отстой этот загонщик верблюдофф4. Странннно, шо онлайн-Білявка от Идеи плетется дето в конце. Там шикарнейший КБ 5% на все оплаты в инете (кроме коммуналки), причем чото есть типа 0.5% и на офлайн-оплаты. Да, грейс из-за страховки вырождается в 30дн, но и от страховки при достаточной настойчивости можно таки отказаться (не в пример Альфы с её РКО), тогда там рисуется нормальный грейс 62дн. Место Білявки над Трєвелом АльфыА если ещё чуток задуматься, то Білявка может претендовать на место сразу под Б5+Пудра. Вот если б тока не страховка99. Не пойняв. А де т.с. ИТОГОВАЯ ТАЛБИЦА оценок? Ну или калякулятор оценки давайте, я проверю шо вы там понасчитывали. Шо за дела