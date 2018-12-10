RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:40

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

  ShtormK написав:В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм.

Нее, ну шобы не было эмоций прошу просто выложить полную талбицу оценки рейтинХа. Мона в личку. Обещаю данные не светить если они вдруХ секретными оказались

У меня просто в голове не укладывается, как скатившаяся в отстойные кредитка оказалась в выигрыше -- там на каждом шагу развод, который способен понять тока ХИ-клиент. У меня в офисе порядка 15 чел пользовались этой кредиткой. Я почти всех научил как не платить РКО, но таких психов как я, которые скурпулёзно отслеживали задолженность осталось всего 2е, еще 2..3 трепыхаются, задалбывают меня вопросами, заставляют меня пересчитывать их траты, искать РД :evil: Но человек 10 просто положили карту на полку, т.к. им налили (раза в 3 меньше) кредлимиту у Таси и Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 3258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:47

  clientage написав:
  ShtormK написав:В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм.

Нее, ну шобы не было эмоций прошу просто выложить полную талбицу оценки рейтинХа. Мона в личку. Обещаю данные не светить если они вдруХ секретными оказались

Нажмите на любую карту, выпадут параметры и баллы по ним. По каждой карте все есть. Смотрите, никаких секретов.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 128
З нами з: 12.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки
D2 » П'ят 03 тра, 2019 10:06
3 398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 19:04
Tamagoch
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 8, 9, 10
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
99 53981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 13:31
Faceless
Finance.ua: Валютні картки monobank
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
9 2413
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 20:11
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70764)
08.05.2019 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.