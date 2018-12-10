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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:40
ShtormK написав:
В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм.
Нее, ну шобы не было эмоций прошу просто выложить полную талбицу оценки рейтинХа. Мона в личку. Обещаю данные не светить если они вдруХ секретными оказались
У меня просто в голове не укладывается, как скатившаяся в отстойные кредитка оказалась в выигрыше -- там на каждом шагу развод, который способен понять тока ХИ-клиент. У меня в офисе порядка 15 чел пользовались этой кредиткой. Я почти всех научил как не платить РКО, но таких психов как я, которые скурпулёзно отслеживали задолженность осталось всего 2е, еще 2..3 трепыхаются, задалбывают меня вопросами, заставляют меня пересчитывать их траты, искать РД
Но человек 10 просто положили карту на полку, т.к. им налили (раза в 3 меньше) кредлимиту у Таси и Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:47
clientage написав: ShtormK написав:
В общем, от Вас - эмоции и чистый субъективизм.
Нее, ну шобы не было эмоций прошу просто выложить полную талбицу оценки рейтинХа. Мона в личку. Обещаю данные не светить если они вдруХ секретными оказались
Нажмите на любую карту, выпадут параметры и баллы по ним. По каждой карте все есть. Смотрите, никаких секретов.
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ShtormK
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:19
голден дрім від Конкорда
Кредитка для завсегдатаев AliExpress
так кешбек за аліекспрес вже не виплачують. Зовсім. Тобто 0.
КредитДніпро зняли, а цю чого залишили? Як карта без кешбеку потрапила у рейтинг карт з кешбеком?
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casper12
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:28
Гм, за що абанк опустили настільки нижче моні? Він ще так сильно не змонобандився, хоча йде тим же шляхом
Максимум дійсно формально смачна а реально - в мене, наприклад, спить після перехода на кеш’ю, тільки День Валентина відпрацювала...
Інджой, на жаль тільки 1(один) фастфудний МСС. Інколи й паби такий мають, і інші кабаки...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:53
chipmunk написав:
Гм, за що абанк опустили настільки нижче моні? Він ще так сильно не змонобандився, хоча йде тим же шляхом
Максимум дійсно формально смачна а реально - в мене, наприклад, спить після перехода на кеш’ю, тільки День Валентина відпрацювала...
Інджой, на жаль тільки 1(один) фастфудний МСС. Інколи й паби такий мають, і інші кабаки...
Моня, в отличии от Абанки, депозит в 25к не требует.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 08 тра, 2019 19:22
Фантом написав:
Моня, в отличии от Абанки, депозит в 25к не требует.
И? Какой смысл платить Моно сейчас? Лучше бы требовал и нормальные условия давали...
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Vorlon
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