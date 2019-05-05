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Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці компанії Counterpoint Research склали рейтинг найбільш продаваних у світі смартфонів 2018 року. Перше місце зайняв торішній флагман iPhoneX.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
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Додано: Вів 07 тра, 2019 19:07
golllmax написав:
Хах, айфоне в глубокой ***, редми ноут 5 самый продаваемый
статья непонятна.. там на графике количество проданных смартов или сумма полученная от продажи... ведь один айфон стоит как десяток саоми...
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Джон
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