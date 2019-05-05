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Названо найпопулярніший
смартфон року (інфографіка)

Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:46

Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці компанії Counterpoint Research склали рейтинг найбільш продаваних у світі смартфонів 2018 року. Перше місце зайняв торішній флагман iPhoneX.

Дивися повний текст Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:07

Re: Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)

  golllmax написав:Хах, айфоне в глубокой ***, редми ноут 5 самый продаваемый
статья непонятна.. там на графике количество проданных смартов или сумма полученная от продажи... ведь один айфон стоит как десяток саоми...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:52

Почему про Хуавэй забыли? Ведь он по итогам 2018 года на втором месте по количеству проданных смартфонов (54,2 млн.) , а Apple c 41,3 млн. лишь на третьем месте.
warlamp
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