Фахівці компанії Counterpoint Research склали рейтинг найбільш продаваних у світі смартфонів 2018 року. Перше місце зайняв торішній флагман iPhoneX.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:46
Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка).
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:07
Re: Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:52
Почему про Хуавэй забыли? Ведь он по итогам 2018 года на втором месте по количеству проданных смартфонов (54,2 млн.) , а Apple c 41,3 млн. лишь на третьем месте.
|