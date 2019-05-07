Автоматизированные Digital агентства. Отличный инвестиционны

Данная тема Вам будет интересна, если Вы хотите быть полноправным владельцем бизнеса либо же успешным инвестором.
Ознакомившись с темой у Вас будет четыре пути:
1. Стать полноправным владельцем интернет бизнеса, который мы для Вас реализуем под ключ;
2. Стать успешным инвестором, вкладывая свои средства в новые автоматизированные веб студии. Инвестируя таким путём, Вы приобретаете долю в бизнесе, которая будет развиваться с помощью наших знаний и опыта в этой отрасли, не вкладывая при этом свои силы, знания и время.
3. Научиться с помощью наших бесплатных уроков самим создавать данный бизнес. Скоро будем проводить вебинар на данную тему. Если Вы выбираете данный путь, это для вас будет крайне полезно и интересно.
4. Перестать далее читать ( это ни плохо, ни хорошо, это значит, что у Вас есть свой путь, который не пересекается с нашим)
Разберём каждый пункт по порядку:
1. Заказав у нас автоматизированное Digital агентство под ключ, Вы получаете полноценный работающий бизнес. Стоимость 300 000р. В данную стоимость входит:
- подключение системы к Вашему сайту;
- настройка формы заказа под Вашу специфику;
- настройка шаблонов ответов;
- полная интеграция под Ваш бизнес;
- интеграция системы;
- администрирование (на 1000 действий);
- поиск и привлечение исполнителей;
- рекламные промо-материалы;
- разработка продающего сайта;
- формирование репутации;
- проработка рекламной стратегии;
В итоге Вы получаете прибыльный готовый бизнес под ключ. Все детали Вы можете увидеть на платформе:
2. Инвестируя в автоматизированные Digital агентства, Вы будете получать от 30%(обычные инвестиции) до 55%(венчурные инвестиции) прибыли ежемесячно. Вам не нужно вкладывать свои силы, знания и время, мы всё это сделаем за Вас. При этом Вы получаете 49% доли Digital агентства.
Сумма инвестиций составляет 400 000 рублей. Так же при вложении от 1 000 000 рублей у нас будет эксклюзивное предложение.
3. Записавшись к нам на вебинар вы узнаете следующее:
- почему интернет-агентства это один из самых выгодных бизнесов в интернете;
- как стартануть за несколько дней и начать уже получать первый доход;
- как получать клиентов на автомате;
- технологии и инструменты для ведения бизнеса;
- как автоматизировать все процессы и заниматься ими не более одного часа в день;
- как быстро и безболезненно масштабироваться и вырасти до 3 00 000- 5 00 000 рублей в месяц и больше.
4. Данный пункт в дополнении не нуждается. У каждого есть свои цели, а у каждой цели есть свои дороги, благодаря которым мы и движемся вперёд.
От себя.
Работая с нами, Вы выбираете перспективное направление. Выбрав любой из первых трёх пунктов, Вы можете быть уверены что, наши взаимные цели приходят к единому результату, который называется прибыль.
Наш сайт: ooowic.com
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Будем рады сотрудничеству, всего хорошего!
С Ув., Евгений.