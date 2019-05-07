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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Вів 07 тра, 2019 20:10 Автоматизированные Digital агентства. Отличный инвестиционны



Данная тема Вам будет интересна, если Вы хотите быть полноправным владельцем бизнеса либо же успешным инвестором.

Ознакомившись с темой у Вас будет четыре пути:

1. Стать полноправным владельцем интернет бизнеса, который мы для Вас реализуем под ключ;

2. Стать успешным инвестором, вкладывая свои средства в новые автоматизированные веб студии. Инвестируя таким путём, Вы приобретаете долю в бизнесе, которая будет развиваться с помощью наших знаний и опыта в этой отрасли, не вкладывая при этом свои силы, знания и время.

3. Научиться с помощью наших бесплатных уроков самим создавать данный бизнес. Скоро будем проводить вебинар на данную тему. Если Вы выбираете данный путь, это для вас будет крайне полезно и интересно.

4. Перестать далее читать ( это ни плохо, ни хорошо, это значит, что у Вас есть свой путь, который не пересекается с нашим)



Разберём каждый пункт по порядку:



1. Заказав у нас автоматизированное Digital агентство под ключ, Вы получаете полноценный работающий бизнес. Стоимость 300 000р. В данную стоимость входит:

- подключение системы к Вашему сайту;

- настройка формы заказа под Вашу специфику;

- настройка шаблонов ответов;

- полная интеграция под Ваш бизнес;

- интеграция системы;

- администрирование (на 1000 действий);

- поиск и привлечение исполнителей;

- рекламные промо-материалы;

- разработка продающего сайта;

- формирование репутации;

- проработка рекламной стратегии;

В итоге Вы получаете прибыльный готовый бизнес под ключ. Все детали Вы можете увидеть на платформе:



2. Инвестируя в автоматизированные Digital агентства, Вы будете получать от 30%(обычные инвестиции) до 55%(венчурные инвестиции) прибыли ежемесячно. Вам не нужно вкладывать свои силы, знания и время, мы всё это сделаем за Вас. При этом Вы получаете 49% доли Digital агентства.

Сумма инвестиций составляет 400 000 рублей. Так же при вложении от 1 000 000 рублей у нас будет эксклюзивное предложение.



3. Записавшись к нам на вебинар вы узнаете следующее:

- почему интернет-агентства это один из самых выгодных бизнесов в интернете;

- как стартануть за несколько дней и начать уже получать первый доход;

- как получать клиентов на автомате;

- технологии и инструменты для ведения бизнеса;

- как автоматизировать все процессы и заниматься ими не более одного часа в день;

- как быстро и безболезненно масштабироваться и вырасти до 3 00 000- 5 00 000 рублей в месяц и больше.



4. Данный пункт в дополнении не нуждается. У каждого есть свои цели, а у каждой цели есть свои дороги, благодаря которым мы и движемся вперёд.



От себя.

Работая с нами, Вы выбираете перспективное направление. Выбрав любой из первых трёх пунктов, Вы можете быть уверены что, наши взаимные цели приходят к единому результату, который называется прибыль.



Наш сайт: ooowic.com

Презентация и видео обзор рабочих процессов: http://ooowic.com/http-ooowic-com-wp-co ... s-2019-03- Автоматизированные-digital-студии-1/

Вопрос/ответ: http://ooowic.com/ вопрос/

Инфо про инвестиции: http://ooowic.com/ новости-и-статьи/



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Telegram: @ooowic

Instagram: instagram.com/eugene_shcherbakov_ (подписывайтесь в инстаграм, если интересны новости по данной теме и другие наши продукты/разработки)

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Будем рады сотрудничеству, всего хорошего!

С Ув., Евгений. Всем привет.Данная тема Вам будет интересна, если Вы хотите быть полноправным владельцем бизнеса либо же успешным инвестором.Стать полноправным владельцем интернет бизнеса, который мы для Вас реализуем под ключ;Стать успешным инвестором, вкладывая свои средства в новые автоматизированные веб студии. Инвестируя таким путём, Вы приобретаете долю в бизнесе, которая будет развиваться с помощью наших знаний и опыта в этой отрасли, не вкладывая при этом свои силы, знания и время.Научиться с помощью наших бесплатных уроков самим создавать данный бизнес. Скоро будем проводить вебинар на данную тему. Если Вы выбираете данный путь, это для вас будет крайне полезно и интересно.Перестать далее читать ( это ни плохо, ни хорошо, это значит, что у Вас есть свой путь, который не пересекается с нашим)Заказав у нас автоматизированное Digital агентство под ключ, Вы получаете полноценный работающий бизнес. Стоимость 300 000р. В данную стоимость входит:- подключение системы к Вашему сайту;- настройка формы заказа под Вашу специфику;- настройка шаблонов ответов;- полная интеграция под Ваш бизнес;- интеграция системы;- администрирование (на 1000 действий);- поиск и привлечение исполнителей;- рекламные промо-материалы;- разработка продающего сайта;- формирование репутации;- проработка рекламной стратегии;В итоге Вы получаете прибыльный готовый бизнес под ключ. Все детали Вы можете увидеть на платформе:Инвестируя в автоматизированные Digital агентства, Вы будете получать от 30%(обычные инвестиции) до 55%(венчурные инвестиции) прибыли ежемесячно. Вам не нужно вкладывать свои силы, знания и время, мы всё это сделаем за Вас. При этом Вы получаете 49% доли Digital агентства.Сумма инвестиций составляет 400 000 рублей. Так же при вложении от 1 000 000 рублей у нас будет эксклюзивное предложение.Записавшись к нам на вебинар вы узнаете следующее:- почему интернет-агентства это один из самых выгодных бизнесов в интернете;- как стартануть за несколько дней и начать уже получать первый доход;- как получать клиентов на автомате;- технологии и инструменты для ведения бизнеса;- как автоматизировать все процессы и заниматься ими не более одного часа в день;- как быстро и безболезненно масштабироваться и вырасти до 3 00 000- 5 00 000 рублей в месяц и больше.Данный пункт в дополнении не нуждается. У каждого есть свои цели, а у каждой цели есть свои дороги, благодаря которым мы и движемся вперёд.Работая с нами, Вы выбираете перспективное направление. Выбрав любой из первых трёх пунктов, Вы можете быть уверены что, наши взаимные цели приходят к единому результату, который называется прибыль.ooowic.comАвтоматизированные-digital-студии-1/вопрос/новости-и-статьи/Telegram: @ooowicInstagram: instagram.com/eugene_shcherbakov_ (подписывайтесь в инстаграм, если интересны новости по данной теме и другие наши продукты/разработки)Эл. адрес: info@ooowic.com Будем рады сотрудничеству, всего хорошего!С Ув., Евгений. ooowic Повідомлень: 1 З нами з: 07.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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