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Microsoft розробляє програмне
забезпечення для виборів

Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:50

Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft розробляє програмне забезпечення, яке дозволить зробити процес голосування на виборах безпечним, таким, що перевіряється і піддається надійному аудиту.

Дивися повний текст Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:51

И предложить им протестировать на наших выборах в ВР этой осенью.
Страшный потный сон наших "можновладців": - 100% результат голосования становится известен уже в 20 часов 01 минуту ))
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:57

Re: Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів

Чего так долго? В 20:00:01 уже должно быть всё ясно :)
qwe_ua
 
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