Компанія Microsoft розробляє програмне забезпечення, яке дозволить зробити процес голосування на виборах безпечним, таким, що перевіряється і піддається надійному аудиту.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:50
Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:51
И предложить им протестировать на наших выборах в ВР этой осенью.
Страшный потный сон наших "можновладців": - 100% результат голосования становится известен уже в 20 часов 01 минуту ))
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:57
Re: Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів
Чего так долго? В 20:00:01 уже должно быть всё ясно
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