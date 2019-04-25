Про це розповів Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт розповів, як зменшити ціни на продукти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 21:42
Експерт розповів, як зменшити ціни на продукти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, як зменшити ціни на продукти.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:42
Собственных запасов лука у нас нет по более банальной причине: с хранением не особенно напрягаются. В октябре-ноябре отечественный лук ещё вполне продавался (уже изрядно подорожавший и с воплями про неурожай), но если брать мешком, то в нём было больше половины безнадёжно помороженого (может кто ещё помнит - в октябре по стране волна морозов прошла). Что там продали в ЕС даже не представляю.
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