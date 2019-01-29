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В Україні запустили Telegram-бота
для ФОП, який платить...

В Україні запустили Telegram-бота для ФОП, який платить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:13

В Україні запустили Telegram-бота для ФОП, який платить...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії «Юскутум» і «ЛІГА: Закон» запустили чат-бота ReporTax для ФОП.

Дивися повний текст В Україні запустили Telegram-бота для ФОП, який платить податки і здає звіти.
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