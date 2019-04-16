|
|
Велика Британія побила свій рекорд: п'ять днів без вугілля
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:47
Пропонуємо до обговорення:
До 2025 року Великобританія планує повністю відмовитися від вугільної енергетики.
Дивися повний текст Велика Британія побила свій рекорд: п'ять днів без вугілля
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88702
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:47
Гарні новини. Ера викопного палива добігає кінця.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2007
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор