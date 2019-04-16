RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Велика Британія побила свій
рекорд: п'ять днів без вугілля

Велика Британія побила свій рекорд: п'ять днів без вугілля
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:47

Велика Британія побила свій рекорд: п'ять днів без вугілля

Пропонуємо до обговорення:
До 2025 року Великобританія планує повністю відмовитися від вугільної енергетики.

Дивися повний текст Велика Британія побила свій рекорд: п'ять днів без вугілля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88702
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:47

Гарні новини. Ера викопного палива добігає кінця.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією... 1, 2, 3
R2 » Вів 07 тра, 2019 14:49
21 656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:40
andrijk777
Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% -...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 08:46
5 447
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 21:04
Kudrjavuy
Росія ізолює свій інтернет: Держдума поставила крапку
R2 » Вів 16 кві, 2019 21:38
1 398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 21:38
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70731)
08.05.2019 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.