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В МОЗ роз'яснили, як повернути
аптекам ліки неналежної...

В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:11

В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної...

Пропонуємо до обговорення:
Чинне законодавство наділяє українців правом повертати неналежні ліки до аптек.

Дивися повний текст В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної якості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:12

При этом министерство не сообщило, за чей счёт будут производиться исследования уполномоченной лабораторией, если потребитель заподозрил ненадлежащее качество препарата. Если за счёт пациента, то дешевле выбросить препарат.
avk
 
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