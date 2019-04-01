Чинне законодавство наділяє українців правом повертати неналежні ліки до аптек.
Дивися повний текст В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної якості.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:11
В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МОЗ роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної якості.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:12
При этом министерство не сообщило, за чей счёт будут производиться исследования уполномоченной лабораторией, если потребитель заподозрил ненадлежащее качество препарата. Если за счёт пациента, то дешевле выбросить препарат.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:39
Еще пусть расскажут как реализовать это право и другие права (см.Конституцию)
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