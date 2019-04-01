Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke (BMW) скоротив чистий прибуток у першому кварталі на 75% через масштабний списання, пов'язані з розслідуванням в ЄС.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:23
BMW скоротив чистий прибуток на 75%
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Дивися повний текст BMW скоротив чистий прибуток на 75%.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:23
Тому що нові БМВ це тарахтєлкі, у яких вічно щось гудить, ламається, відвалюється на Київському бездоріжжі.
Машина яка витягує гроші не гірше коханки =D
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