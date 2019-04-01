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BMW скоротив чистий
прибуток на 75%

BMW скоротив чистий прибуток на 75%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:23

BMW скоротив чистий прибуток на 75%

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke (BMW) скоротив чистий прибуток у першому кварталі на 75% через масштабний списання, пов'язані з розслідуванням в ЄС.

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Тому що нові БМВ це тарахтєлкі, у яких вічно щось гудить, ламається, відвалюється на Київському бездоріжжі.
Машина яка витягує гроші не гірше коханки =D
Rainbow
 
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