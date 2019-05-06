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Чому більше 40% населення
України прагнуть виглядати...

Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:54

Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні понад 40% українців прагнуть виглядати багатшими, незважаючи на брак коштів навіть на елементарні товари першої необхідності.

Дивися повний текст Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати заможніше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:54

Желание хорошо выглядеть вполне естественно.
А как по мнению автора должны хотеть выглядеть граждане?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:52

надо уметь жить по средствам, а охлос так не может
smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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