На сьогодні понад 40% українців прагнуть виглядати багатшими, незважаючи на брак коштів навіть на елементарні товари першої необхідності.
Дивися повний текст Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати заможніше.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:54
Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати заможніше.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:54
Желание хорошо выглядеть вполне естественно.
А как по мнению автора должны хотеть выглядеть граждане?
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:22
Файненс, не скочуйтеся до реклами того, що не є послугою, масово споживаною аудиторією цього сайту
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:34
Еще один эксперт, который знает о совке только по рассказам))
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:21
похоже UltraCash дает займы всего под 500% годовых..
Кризис близко! (январь 2018)
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