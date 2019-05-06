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В Антикорупційному суді
визначилися з датою початку роботи

В Антикорупційному суді визначилися з датою початку роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:05

В Антикорупційному суді визначилися з датою початку роботи

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року.

Дивися повний текст В Антикорупційному суді визначилися з датою початку роботи.
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