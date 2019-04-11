Міністерство аграрної політики звітувало про виконання програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».
Дивися повний текст Аграріям компенсують вартість техніки.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11
Аграріям компенсують вартість техніки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аграріям компенсують вартість техніки.
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11
Такою т.з. компенсацією вже декілька років користуються виробники с.-г. техніки. У випадку придбання нової техніки виробники підвищують ціну її реалізації рівно на суму державної компенсації.
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