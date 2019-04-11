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Аграріям компенсують
вартість техніки

Аграріям компенсують вартість техніки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11

Аграріям компенсують вартість техніки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики звітувало про виконання програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

Дивися повний текст Аграріям компенсують вартість техніки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11

Такою т.з. компенсацією вже декілька років користуються виробники с.-г. техніки. У випадку придбання нової техніки виробники підвищують ціну її реалізації рівно на суму державної компенсації.
grigory_ustimenko
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