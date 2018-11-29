RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Екс-керівнику Danske Bank
висунули звинувачення у...

Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:43

Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у...

Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.

Дивися повний текст Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:44

Масоны давят Европу для загона в бакс перед кидком. Смотри торговый и бюджетный дефицит в США и динамику государственного долга. Трамп может объявить дефолт в этом году как его кумир Никсон на 3-м году президентства отменил золотой стандарт. Долговой потолок достигнут еще 2 месяца назад. Опять 15 августа?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 08 тра, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20463
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:44

Покупай дешевое золото и серебро!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20463
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:08

Нагибают немцев ...
сова
 
Повідомлень: 670
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, логан1919 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трамп отримав у Deutsche Bank кредитів на понад $2...
R2 » Сер 20 бер, 2019 09:44
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2019 09:44
link654
Deutsche Bank і Commerzbank офіційно підтвердили факт...
R2 » Пон 18 бер, 2019 10:52
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2019 11:00
maxprofit
Прокуратура Данії пред'явила Danske Bank попередні...
R2 » Чет 29 лис, 2018 12:15
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 12:15
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70745)
08.05.2019 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.