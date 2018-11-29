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Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.
Дивися повний текст Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:44
Масоны давят Европу для загона в бакс перед кидком. Смотри торговый и бюджетный дефицит в США и динамику государственного долга. Трамп может объявить дефолт в этом году как его кумир Никсон на 3-м году президентства отменил золотой стандарт. Долговой потолок достигнут еще 2 месяца назад. Опять 15 августа?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 08 тра, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:44
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