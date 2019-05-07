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Мінфін розмістив ОВДП
майже на 11 млрд гривень

Мінфін розмістив ОВДП майже на 11 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:48

Мінфін розмістив ОВДП майже на 11 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 7 травня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 6,5 млрд гривень і валютні папери - на 165,5 млн доларів.

Дивися повний текст Мінфін розмістив ОВДП майже на 11 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:48

Бумаги в валюте размещены со сроком обращения:

526 дней – на 8,271 млн долларов под 7,25% годовых,
456 дней – на 73,706 млн долларов под 3,85% годовых,
470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.

Бумаги в валюте (те, что под 3.85) - это явно не рыночное размещение (так не бывает, чтоб процент сразу упал вдвое на те же бумаги в тот же день, ясно и ослу). Вобщем, под конец вывода бабла таки засветились, что идет рисование. И очень негусто с учетом того, что отдать в ближайшие дни надо больше ярда баксов.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:50

Традиционно в августе эта пирамида навернётся?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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