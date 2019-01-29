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В Україні зросли
зарплати військових

В Україні зросли зарплати військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:46

В Україні зросли зарплати військових

Пропонуємо до обговорення:
Такий наказ підписав міністр оборони Степан Полторак.

Дивися повний текст В Україні зросли зарплати військових.
R2
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н да.... стимулирование конфликта.....
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убейся, вата
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