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В Україні зросли зарплати військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Такий наказ підписав міністр оборони Степан Полторак.
Дивися повний текст В Україні зросли зарплати військових
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R2
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:47
н да.... стимулирование конфликта.....
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:57
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убейся, вата
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