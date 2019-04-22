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У КМДА відповіли на заяву про
крадіжку проекту моста...

У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21

У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Дивися повний текст У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста через Володимирський узвіз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21

некрасиво, проект в итоге взяли у швейцарцев и решили бабло прикарманить, "тендер" выиграли свои, так даже ничего и не сыкономлят - сразу 3,5 отслюнявили а теперь еще, и в итоге на 5миллионов выйдут, только надзором будут местные заниматься... Дубай так не построишь, так бы там и стояли небоскебы из палаток и верблюжьего помета.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:43

Бабло как всегда победило

В 2017-м провели тендер, который выиграли Проектные Системы Миргородских. Суммарно компания получила за свой проект 12,64 млн грн. Победителем тендера на строительство стоимостью 256 млн грн стала компания Спецавто-Строй. Таким образом, нынешний мост оказался дороже швейцарского. По подсчетам Leuppi & Schafroth Architekten, их проект вместе с реализацией должен был обойтись в $6 млн (около 160 млн грн). А за разработку проекта власти Киева, по словам архитекторов, предложили им $39 000 (около 1 млн грн). В итоге, им не выплатили даже премиальные.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19

Когда уже этот позор закончится? Воруют и даже скрывать не могут научиться... Всех за де*** считают
vsevolodshiko
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