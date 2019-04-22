Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Дивися повний текст У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста через Володимирський узвіз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21
У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста...
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Дивися повний текст У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста через Володимирський узвіз.
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21
некрасиво, проект в итоге взяли у швейцарцев и решили бабло прикарманить, "тендер" выиграли свои, так даже ничего и не сыкономлят - сразу 3,5 отслюнявили а теперь еще, и в итоге на 5миллионов выйдут, только надзором будут местные заниматься... Дубай так не построишь, так бы там и стояли небоскебы из палаток и верблюжьего помета.
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:43
Бабло как всегда победило
В 2017-м провели тендер, который выиграли Проектные Системы Миргородских. Суммарно компания получила за свой проект 12,64 млн грн. Победителем тендера на строительство стоимостью 256 млн грн стала компания Спецавто-Строй. Таким образом, нынешний мост оказался дороже швейцарского. По подсчетам Leuppi & Schafroth Architekten, их проект вместе с реализацией должен был обойтись в $6 млн (около 160 млн грн). А за разработку проекта власти Киева, по словам архитекторов, предложили им $39 000 (около 1 млн грн). В итоге, им не выплатили даже премиальные.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19
Когда уже этот позор закончится? Воруют и даже скрывать не могут научиться... Всех за де*** считают
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