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У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Дивися повний текст У КМДА відповіли на заяву про крадіжку проекту моста через Володимирський узвіз
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21
некрасиво, проект в итоге взяли у швейцарцев и решили бабло прикарманить, "тендер" выиграли свои, так даже ничего и не сыкономлят - сразу 3,5 отслюнявили а теперь еще, и в итоге на 5миллионов выйдут, только надзором будут местные заниматься... Дубай так не построишь, так бы там и стояли небоскебы из палаток и верблюжьего помета.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:43
В 2017-м провели тендер, который выиграли Проектные Системы Миргородских. Суммарно компания получила за свой проект 12,64 млн грн. Победителем тендера на строительство стоимостью 256 млн грн стала компания Спецавто-Строй. Таким образом, нынешний мост оказался дороже швейцарского. По подсчетам Leuppi & Schafroth Architekten, их проект вместе с реализацией должен был обойтись в $6 млн (около 160 млн грн). А за разработку проекта власти Киева, по словам архитекторов, предложили им $39 000 (около 1 млн грн). В итоге, им не выплатили даже премиальные.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19
Когда уже этот позор закончится? Воруют и даже скрывать не могут научиться... Всех за де*** считают
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vsevolodshiko
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:22
vsevolodshiko написав:
Когда уже этот позор закончится? Воруют
и даже скрывать не могут научиться... Всех за де*** считают
Кто громче всех кричит "Держи вора"? Именно швейцарцы и попытались украсть проект у украинских разработчиков:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44873 ... skij-spusk
ВЧЕРА, 14:30
Швейцарское архитектурное бюро не является автором концепции мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные киевскими архитекторами в Facebook, а также личные свидетельства разработчиков концепции.
“Материалы Градсовета 2012 года. Проект 2011. Конкурс, на котором швейцарцы заняли второе место, слямзив нашу идею ломаного моста – 2013 год. Вот, собственно и всё, дорогие метатели”, – написал на своей странице в соцсети столичный архитектор Андрей Миргородский.
Он также приложил к публикации фотокопию одного из ракурсов проекта моста, вместе с сопроводительным документом Градостроительного совета от 2012 года.
...
Всех за де*** считают
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yanyura
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:15
yanyura написав: vsevolodshiko написав:
Когда уже этот позор закончится? Воруют
и даже скрывать не могут научиться... Всех за де*** считают
Кто громче всех кричит "Держи вора"? Именно швейцарцы и попытались украсть проект у украинских разработчиков:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44873 ... skij-spusk
ВЧЕРА, 14:30
Швейцарское архитектурное бюро не является автором концепции мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные киевскими архитекторами в Facebook, а также личные свидетельства разработчиков концепции.
“Материалы Градсовета 2012 года. Проект 2011. Конкурс, на котором швейцарцы заняли второе место, слямзив нашу идею ломаного моста – 2013 год. Вот, собственно и всё, дорогие метатели”, – написал на своей странице в соцсети столичный архитектор Андрей Миргородский.
Он также приложил к публикации фотокопию одного из ракурсов проекта моста, вместе с сопроводительным документом Градостроительного совета от 2012 года.
...
Всех за де*** считают
Слямзил что кто и у кого - это пусть в суде решают. На то они и придуманы, если на то пошло.
А вот то, что стоимость реализации проекта Миргородского получилась в 2 с лишним раза дороже, это факт. Конечно же, чисто случайный
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