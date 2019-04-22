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Тарифи на 4 тижні у мобільних
операторів в АМКУ визнали...

Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57

Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...

Пропонуємо до обговорення:
В Антимонопольному комітеті наполягають на поверненні розрахунку за місяць у найбільших мобільних операторів в Україні.

Дивися повний текст Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали неправомірними.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57

И что вернут бабки?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:12

А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:01

И что теперь?
Очердное содрагание воздуха.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:03

В Facebook АМКУ написала.

Еще бы на заборе АМКУ написала.

На официальном бланке с подписями и печатями нужно писать - каждому опкратору мобильной связи и с копией президенту, Генпрокурору и в конституционный суд.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25

  NetSerpent написав:А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?

Не, кетчуп в литровых пакетах - это перебор. :)
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:22

В ноябре 2018 года Антимонопольный комитет открыл дело против вышеупомянутых операторов за 28-дневной тариф.

6 месяцев "лепили" дело на такую тему чтоб дать очевидный ответ -_\\
Дармоеды!
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