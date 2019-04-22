В Антимонопольному комітеті наполягають на поверненні розрахунку за місяць у найбільших мобільних операторів в Україні.
Дивися повний текст Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали неправомірними.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57
Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...
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Дивися повний текст Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали неправомірними.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:12
А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:03
В Facebook АМКУ написала.
Еще бы на заборе АМКУ написала.
На официальном бланке с подписями и печатями нужно писать - каждому опкратору мобильной связи и с копией президенту, Генпрокурору и в конституционный суд.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:22
6 месяцев "лепили" дело на такую тему чтоб дать очевидный ответ -_\\
Дармоеды!
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:28
Додано: Чет 09 тра, 2019 00:02
В операторів зговір, дружно на 4 тижні перейшли, і немає тарифу коли дзвоню тоді плачу. На жаль існують спеціальні програми з алгоритмами які витягують останнє що може дати людина.
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