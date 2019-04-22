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Тарифи на 4 тижні у мобільних
операторів в АМКУ визнали...

Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53

Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.

Ніби ватафон налякали, може й інших так... Але то таке, банда просто тариф підніме ;) Добре хоч в мінус не можуть загнати неконтрактників, і безабоночні тарифи ще живі
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