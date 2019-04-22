Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...

Додано: Чет 09 тра, 2019 13:03

NetSerpent написав: А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма? А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?

А банковские кредитные договора в которых процентную ставку по кредиту так запрячут, что и доктор наук может попастьсяК сожалению, маркетинговый метод по снижение веса, объема продаваемого товара или услуги принимает массовый характер исключительно во времена экономических стагнаций. В принципе это сейчас мы и наблюдаем. Экономика реальная под забором валяется. Рост нищеты стимулирует тотальное снижение цен за товарную единицу и ослабление уровня образования потребителей. Следовательно правильным решением является уменьшение веса и размеров продаваемого товара и снижение объемов услуг. Иначе не продать. Без подобного обмана уже не продать в Украине.Прекрасный пример манипуляции сознанием потребителей является и торты Рошен, вес которых раньше был 1 кг. Попробуйте купить сегодня и увидите, что вес как бы без обмана невзначай уменьшен на 20%.Это компания президента еще года три назад услужливо позаботилась о том, чтобы кусочек торта Рошен все равно смог попробовать каждый украинец и неважно, что кусочек сильно уменьшился. Просто дорожать торты уже не могут - магазины Рошен давно не изобилуют покупателями, как раньше.Если этим постоянно грешат лидеры рынков, то для мелких поставщиков это стало уже главным правилом, приносящим им дополнительный доход.Какой способ помогает избежать подобного обмана? Это хорошее планирование своих покупок, регулярная ревизия затрат. Другими словами относитесь к походам по маркетам как к работе, связанной с закупками. Станьте для себя жестким менеджером по закупкам.