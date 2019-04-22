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Тарифи на 4 тижні у мобільних
операторів в АМКУ визнали...

Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53

Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.

Ніби ватафон налякали, може й інших так... Але то таке, банда просто тариф підніме ;) Добре хоч в мінус не можуть загнати неконтрактників, і безабоночні тарифи ще живі
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:03

  NetSerpent написав:А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?

А банковские кредитные договора в которых процентную ставку по кредиту так запрячут, что и доктор наук может попасться :mrgreen:

К сожалению, маркетинговый метод по снижение веса, объема продаваемого товара или услуги принимает массовый характер исключительно во времена экономических стагнаций. В принципе это сейчас мы и наблюдаем. Экономика реальная под забором валяется. Рост нищеты стимулирует тотальное снижение цен за товарную единицу и ослабление уровня образования потребителей. Следовательно правильным решением является уменьшение веса и размеров продаваемого товара и снижение объемов услуг. Иначе не продать. Без подобного обмана уже не продать в Украине.

Прекрасный пример манипуляции сознанием потребителей является и торты Рошен, вес которых раньше был 1 кг. Попробуйте купить сегодня и увидите, что вес как бы без обмана невзначай уменьшен на 20%. :shock: Это компания президента еще года три назад услужливо позаботилась о том, чтобы кусочек торта Рошен все равно смог попробовать каждый украинец и неважно, что кусочек сильно уменьшился. Просто дорожать торты уже не могут - магазины Рошен давно не изобилуют покупателями, как раньше.

Если этим постоянно грешат лидеры рынков, то для мелких поставщиков это стало уже главным правилом, приносящим им дополнительный доход.

Какой способ помогает избежать подобного обмана? Это хорошее планирование своих покупок, регулярная ревизия затрат. Другими словами относитесь к походам по маркетам как к работе, связанной с закупками. Станьте для себя жестким менеджером по закупкам.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:13

  N0mad написав:
  NetSerpent написав:А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?

Не, кетчуп в литровых пакетах - это перебор. :)

самое то на неделю :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:15

  vitaliygoodlife написав:В операторів зговір, дружно на 4 тижні перейшли, і немає тарифу коли дзвоню тоді плачу. На жаль існують спеціальні програми з алгоритмами які витягують останнє що може дати людина.

3моб green
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
переходьте з номером ! а ще як бонус посекундна тарифікація та відсутність будь-яких обовязкових платежів
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:02

Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.

  buratinyo написав:Прекрасный пример манипуляции сознанием потребителей является и торты Рошен, вес которых раньше был 1 кг. Попробуйте купить сегодня и увидите, что вес как бы без обмана невзначай уменьшен на 20%


Сейчас уже торт Roshen Киевский 850г https://novus.zakaz.ua/ru/0482307761783 ... 850%D0%B3/

А в оригинальной рецептуре при ссср его вес был 1,1 кг. Да и среди ингридиентов никаких заменителей жиров и пальмовых олеинов, с сухим белком - и близко не лежало.
Эрзац говноторт рошен - "это просто, какой то позор". Умирающему от жажды в пустыне и вода из лужи за артезианскую покажется, так и тут.


И по теме, если сказать 8) Ну назначат тариф еженедельный и ежедневный заодно оптимизируют долпуслугами процентов на 10 +. Запутают еще больше. Очень сомневаюсь, что вернут месяц и оставят стоимость старую.
Кстати, на контрактах все таки 1 месяц.

Реально бороться с ними - это подать заявку и уйти со своим номером к Тримобу, где 30 коп на все и без абонки. Гляди, в следующих 3 дня до перехода и какой спецтариф предложат 8)
EKO
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