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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53
Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.
Ніби ватафон налякали, може й інших так... Але то таке, банда просто тариф підніме Добре хоч в мінус не можуть загнати неконтрактників, і безабоночні тарифи ще живі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:13
самое то на неделю
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 13:15
3моб green
переходьте з номером ! а ще як бонус посекундна тарифікація та відсутність будь-яких обовязкових платежів
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:02
Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.
Сейчас уже торт Roshen Киевский 850г
А в оригинальной рецептуре при ссср его вес был 1,1 кг. Да и среди ингридиентов никаких заменителей жиров и пальмовых олеинов, с сухим белком - и близко не лежало.
Эрзац говноторт рошен - "это просто, какой то позор". Умирающему от жажды в пустыне и вода из лужи за артезианскую покажется, так и тут.
И по теме, если сказать Ну назначат тариф еженедельный и ежедневный заодно оптимизируют долпуслугами процентов на 10 +. Запутают еще больше. Очень сомневаюсь, что вернут месяц и оставят стоимость старую.
Кстати, на контрактах все таки 1 месяц.
Реально бороться с ними - это подать заявку и уйти со своим номером к Тримобу, где 30 коп на все и без абонки. Гляди, в следующих 3 дня до перехода и какой спецтариф предложат
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:30
"потребителю для того, чтобы иметь возможность сравнить цены и принять решение о более выгодном для него тарифном плане, нужно иметь единый расчетный период – месяц." - а другие сферы рынка АМКУ не интересуют. Например, пачка молока у одного производителя 1литр, у другого 910 гр, у третьего 890 гр и тд. И потребителю ну уж совсем не просто принять более выгодное решение. И это касается многих товаров и услуг. Но АМКУ интересно только выгодные для них самих, типа мобильной связи, нефтепродуктов и тп
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