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Тарифи на 4 тижні у мобільних
операторів в АМКУ визнали...

Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53

Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.

Ніби ватафон налякали, може й інших так... Але то таке, банда просто тариф підніме ;) Добре хоч в мінус не можуть загнати неконтрактників, і безабоночні тарифи ще живі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:13

  N0mad написав:
  NetSerpent написав:А молоко та олія в пляшках 0,9л, кетчуп 250г, крупи 900г в пачці - це норма?

Не, кетчуп в литровых пакетах - это перебор. :)

самое то на неделю :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:15

  vitaliygoodlife написав:В операторів зговір, дружно на 4 тижні перейшли, і немає тарифу коли дзвоню тоді плачу. На жаль існують спеціальні програми з алгоритмами які витягують останнє що може дати людина.

3моб green
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
переходьте з номером ! а ще як бонус посекундна тарифікація та відсутність будь-яких обовязкових платежів
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:02

Re: Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали.

  buratinyo написав:Прекрасный пример манипуляции сознанием потребителей является и торты Рошен, вес которых раньше был 1 кг. Попробуйте купить сегодня и увидите, что вес как бы без обмана невзначай уменьшен на 20%


Сейчас уже торт Roshen Киевский 850г https://novus.zakaz.ua/ru/0482307761783 ... 850%D0%B3/

А в оригинальной рецептуре при ссср его вес был 1,1 кг. Да и среди ингридиентов никаких заменителей жиров и пальмовых олеинов, с сухим белком - и близко не лежало.
Эрзац говноторт рошен - "это просто, какой то позор". Умирающему от жажды в пустыне и вода из лужи за артезианскую покажется, так и тут.


И по теме, если сказать 8) Ну назначат тариф еженедельный и ежедневный заодно оптимизируют долпуслугами процентов на 10 +. Запутают еще больше. Очень сомневаюсь, что вернут месяц и оставят стоимость старую.
Кстати, на контрактах все таки 1 месяц.

Реально бороться с ними - это подать заявку и уйти со своим номером к Тримобу, где 30 коп на все и без абонки. Гляди, в следующих 3 дня до перехода и какой спецтариф предложат 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:30

"потребителю для того, чтобы иметь возможность сравнить цены и принять решение о более выгодном для него тарифном плане, нужно иметь единый расчетный период – месяц." - а другие сферы рынка АМКУ не интересуют. Например, пачка молока у одного производителя 1литр, у другого 910 гр, у третьего 890 гр и тд. И потребителю ну уж совсем не просто принять более выгодное решение. И это касается многих товаров и услуг. Но АМКУ интересно только выгодные для них самих, типа мобильной связи, нефтепродуктов и тп
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