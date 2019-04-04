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Нацбанк підвищив ліміт на
виведення дивідендів за кордон

Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:38

Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:38

усё для буржуинов! Усё для отмывки денюх через ОВГЗ. Недавно статья была о расследовании сделок за 2017
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:40

Видимо со старыми лимитами могут не успеть все перевести за рубеж. Непонятно сколько времени осталось.
blueiceua
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