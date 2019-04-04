Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:38
Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон
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Дивися повний текст Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:38
усё для буржуинов! Усё для отмывки денюх через ОВГЗ. Недавно статья была о расследовании сделок за 2017
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:40
Видимо со старыми лимитами могут не успеть все перевести за рубеж. Непонятно сколько времени осталось.
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