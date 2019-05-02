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Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко закінчує каденцію на посаді глави держави після 5 років правління країною. За цей час гарант отримав зарплату у розмірі 1 мільйона 363 тисяч гривень.
Дивися повний текст Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді президента
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R2
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22
Даже смешно. И рвутся и рвутся за 28 штук народу помогать. Тратят миллиарды чтобы потом за пять лет заработать миллион. Хотел бы помочь то сразу бы раздал свои деньги нищим.
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p_a_l
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