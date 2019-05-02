Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді...
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В Администрации также отметили, что вся зарплата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.
07 МАРТА 2019 ... Президент Петр Порошенко, который перечислил четверть миллиона своей зарплаты за 2018 год на благотворительные цели, отдает весь свой заработок на должности главы государства с 2014 года своей благотворительной организации "Благотворительный фонд Порошенко".