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Яку зарплату отримав Порошенко
за 5 років на посаді...

Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22

Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко закінчує каденцію на посаді глави держави після 5 років правління країною. За цей час гарант отримав зарплату у розмірі 1 мільйона 363 тисяч гривень.

Дивися повний текст Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді президента.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22

Даже смешно. И рвутся и рвутся за 28 штук народу помогать. Тратят миллиарды чтобы потом за пять лет заработать миллион. Хотел бы помочь то сразу бы раздал свои деньги нищим.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:10

Re: Яку зарплату отримав Порошенко за 5 років на посаді...

В Администрации также отметили, что вся зарплата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.

Волонтер.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:26

В Администрации также отметили, что вся зарплата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.


07 МАРТА 2019
...
Президент Петр Порошенко, который перечислил четверть миллиона своей зарплаты за 2018 год на благотворительные цели, отдает весь свой заработок на должности главы государства с 2014 года своей благотворительной организации "Благотворительный фонд Порошенко".

https://ukranews.com/news/618187-stalo- ... atu-svoemu
Там и скрины этих перечислений с января по декабрь 2018 г.
yanyura
 
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