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У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України надав можливість державній компанії знизити ціни на газ для населення.
Дивися повний текст У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні
.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:56
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