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У Кабміні назвали точну
ціну на газ у травні

У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:55

У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України надав можливість державній компанії знизити ціни на газ для населення.

Дивися повний текст У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:56

Киевоблгаз цена по прежнему 8,54892...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:22

  Тракторист написав:Киевоблгаз цена по прежнему 8,54892...

Читаем: Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае...
О населении (бытовые потребители) речь не идет.
yvlad
 
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