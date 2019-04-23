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В "Борисполі" розповіли, як розвиватимуть аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року, що передбачає інвестиції обсягом EUR3,4 млрд і збільшення пасажиропотоку до 53,9 млн пасажирів на рік (сьогодні - 12 млн пас/год).
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:13
Они порядок бы навели с такси, а то прилетаешь с цивилизации и попадаешь в ж*** под названием Борисполь, банановая республика.
Какие то барыги которые по 500 грн в город везут могут стоять, а Уберу некуда даже заехать, тока как на парковки эти де***, и ты тащишься с сумками по холоду на эту галимую парковку по бордюрам и дороге, что бы сесть в Такси.
Страна идиотов!
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klerck
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