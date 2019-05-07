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Uber планує співпрацювати з владою в Україні у нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Uber у Центральній та Східній Європі Ашкан Кебріті зустрівся з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.
Дивися повний текст Uber планує співпрацювати з владою в Україні у нових проектах
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42
Нам даже для улучшения работы маршруток помощь иностранная нужна.
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