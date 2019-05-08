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Побудували перший електричний автобан
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:01
Пропонуємо до обговорення:
У німецькій федеральній землі Гессен 7 травня відкрито перший електричний автобан. На відрізку шляху довжиною близько 14 км на трасі A5 між Вайтерштадтом і Мьорфельденом по кілька разів на день проїжджатимуть електровантажівки різних компаній.
Дивися повний текст Побудували перший електричний автобан
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:02
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
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