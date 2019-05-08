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Побудували перший
електричний автобан

Побудували перший електричний автобан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:01

Побудували перший електричний автобан

Пропонуємо до обговорення:
У німецькій федеральній землі Гессен 7 травня відкрито перший електричний автобан. На відрізку шляху довжиною близько 14 км на трасі A5 між Вайтерштадтом і Мьорфельденом по кілька разів на день проїжджатимуть електровантажівки різних компаній.

Дивися повний текст Побудували перший електричний автобан.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:02

Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:17

  Sommer написав:Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.

Вы имеете ввиду беспроводные технологии (типо как "беспроводная" зарядка телефона)?
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:53

  DoooM написав:
  Sommer написав:Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.

Вы имеете ввиду беспроводные технологии (типо как "беспроводная" зарядка телефона)?


Да, как в Израиле:
http://avtomir.zahav.ru/Articles/5066/electricheskie_shosse_v_israile
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:09

  Sommer написав:Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.

Вы потери сравнивали?
p_a_l
 
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