Побудували перший електричний автобан
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:01
Пропонуємо до обговорення:
У німецькій федеральній землі Гессен 7 травня відкрито перший електричний автобан. На відрізку шляху довжиною близько 14 км на трасі A5 між Вайтерштадтом і Мьорфельденом по кілька разів на день проїжджатимуть електровантажівки різних компаній.
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Побудували перший електричний автобан
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R2
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:02
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Sommer
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:17
Sommer написав:
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Вы имеете ввиду беспроводные технологии (типо как "беспроводная" зарядка телефона)?
DoooM
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:53
DoooM написав: Sommer написав:
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Вы имеете ввиду беспроводные технологии (типо как "беспроводная" зарядка телефона)?
Да, как в Израиле:
http://avtomir.zahav.ru/Articles/5066/electricheskie_shosse_v_israile
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:09
Sommer написав:
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Вы потери сравнивали?
p_a_l
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:43
p_a_l написав: Sommer написав:
Зря по такой схеме. Опробовали бы токопроводник под асфальтом, перспективнее же.
Вы потери сравнивали?
Я не компания "Electroad". Минимизировать потери можно даже в для такого подхода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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