сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
Примат закрывал глаза, сейчас деклайнит.
У Аллы написано на странице, что SWIFT запрещено для предпринимателя.
Например, я хочу купить товары за 10к$ из USA. Есть документ (инвойс) подтверждающий это. Пускай за 1к$ или за 500$. Есть комиссия за SWIFT 1-3% от 30$, по этому выгодно отправлять большие суммы.
Варианты взять небольшой нал (который разрешенный) и поехать в Молодову, Казахстан, Турция, Грузию и другие дикие страны чтобы SWIFT отправить? Потому что у нас запретили SWIFT отправлять, но через границу разрешают до 10к$ за один раз через границу.
спасибо.