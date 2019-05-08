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Как отправить SWIFT за
товары обычному физику?

Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:28

Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

сабж

Как отправить SWIFT за товары обычному физику?


Примат закрывал глаза, сейчас деклайнит.
У Аллы написано на странице, что SWIFT запрещено для предпринимателя.

Например, я хочу купить товары за 10к$ из USA. Есть документ (инвойс) подтверждающий это. Пускай за 1к$ или за 500$. Есть комиссия за SWIFT 1-3% от 30$, по этому выгодно отправлять большие суммы.

Варианты взять небольшой нал (который разрешенный) и поехать в Молодову, Казахстан, Турция, Грузию и другие дикие страны чтобы SWIFT отправить? Потому что у нас запретили SWIFT отправлять, но через границу разрешают до 10к$ за один раз через границу.

спасибо.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:48

раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:59

  greenozon написав:раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд


0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.

обычный физик

за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія бізесу.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:47

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд


0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.

обычный физик

за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія бізесу.

Это вы щас на полном серьёзе пытаетесь выяснить как заплатить за контрабас? :)
Вы ещё потом не забудьте спросить в открытом эфире как через таможню протянуть его
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:03

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:
  greenozon написав:раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд


0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.

обычный физик

за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія бізесу.

Это вы щас на полном серьёзе пытаетесь выяснить как заплатить за контрабас? :)
Вы ещё потом не забудьте спросить в открытом эфире как через таможню протянуть его


Я один так делаю?

Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.

я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$ :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:56

  proftpd66 написав:
Я один так делаю?

Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.

я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$ :)

Конечно не один.

Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.

На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:00

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:
Я один так делаю?

Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.

я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$ :)

Конечно не один.

Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.

На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно :)


примат уже отклонил последний запрос на отправку. И Алла уже хотела закрыть карты. То какая разница педалировать или не педалировать?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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